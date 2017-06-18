История в датах: 18 июня
18 июня 1937 года с Щелковского аэродрома в Москве вылетел самолет АНТ-25, на котором Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили первый беспосадочный перелет в США через Северный полюс. На снимке — летчики после приземления в Ванкувере
18 июня 1942 года в Ливерпуле родился сэр Пол Маккартни — один из основателей группы The Beatles, кавалер почетного Ордена Британской империи, он 16 раз становился обладателем премии «Грэмми». На фото — Пол Маккартни в Париже в январе 1964 года
18 июня 1907 года родился писатель Варлам Шаламов, написавший «Колымские рассказы» — одно из самых известных произведений, посвященных жизни заключенных ГУЛАГа
18 июня в России отмечается День медицинского работника. На снимке — врач санитарной авиации проводит профилактический медицинский осмотр ребенка в далеком поселке на Чукотке в 1970 году