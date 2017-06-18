18 июня 1937 года с Щелковского аэродрома в Москве вылетел самолет АНТ-25, на котором Валерий Чкалов, Георгий Байдуков и Александр Беляков совершили первый беспосадочный перелет в США через Северный полюс. На снимке — летчики после приземления в Ванкувере