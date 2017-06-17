Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что партнеры по НАТО могут многому научиться к Киева. Об этом дипломат заявил в интервью австрийскому изданию Profil.

Климкин заявил, что «готовиться к новым вызовам с Украиной легче».

«Западный альянс должен готовиться к новым вызовам, а с Украиной это легче, чем без нас», — заявил он. Далее он продолжил: «Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться».

Климкин пояснил, что «речь идет о тактике, выносливости и боеготовности». Без этих качеств современное вооружение не поможет, заверил он.