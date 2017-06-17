Вашингтон приветствует любые усилия, которые направлены на снижение напряженности в Сирии. США призывают правительственные силы и оппозицию придерживаться режима прекращения огня на юге Сирийской Арабской Республики.

Об этом сообщается в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт. При этом она отметила, что Вашингтон будет оценивать соблюдение данного режима на основе реальных результатов.

«Оппозиция также должна прекратить атаки», — добавила она. Ранее «Известия» сообщили, что сирийская армия в одностороннем порядке на двое суток прекратила боевые действия в городе Дераа.