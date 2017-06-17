Более тысячи человек вышли на митинг возле резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит с требованием отставки действующей главы британского правительства Терезы Мэй.

Как сообщает издание The Guardian, недовольство жителей вызвано бездействием премьера в вопросе ликвидации последствий катастрофического пожара в высотном жилом доме Grenfell Tower. При этом во время акции сама Тереза Мэй проводила встречу в своей резиденции с погорельцами.

Напомним, пожар в 24-этажном социальном жилом доме в Лондоне произошел в ночь на среду. В результате инцидента погибли не менее 30 человек. Еще 24 были госпитализированы, из них 12 находятся в критическом состоянии.