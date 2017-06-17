Уточненные данные по инциденту, произошедшему в лагере Шахин на севере Афганистана, приводит на своей странице в Twitter руководство операции «Решительная поддержка», проводимой США и НАТО.

По новым данным, ранения получили семь военнослужащих США.

«Семь военнослужащих США были ранены и эвакуированы для оказания медицинской помощи», — говорится в сообщении. Нападение организовал солдат афганской армии, он нейтрализован, погибших среди американцев нет.

Ранее сообщалось о гибели четырех военнослужащих США.