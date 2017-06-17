Работу служб Ставрополья по выплатам компенсаций пострадавшим от паводка взяла на контроль специальная комиссия МЧС России во главе с заместителем министра Владленом Аксеновым.

Комиссия обеспечивает контроль по указанию министра — главы МЧС Владимира Пучкова.

В ведомстве отметили, что людям, которые постоянно проживали, но по тем или иным причинам не были зарегистрированы в зоне бедствия, необходима юридическая помощь, которая им оказывается.

Местные власти ранее сообщили, что больше половины населения, проживавшего в зоне подтопления, не имеет регистрации.