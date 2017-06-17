Командование миссии НАТО в Афганистане не подтвердило сообщения СМИ о гибели четырех американских военных. Ранее сообщалось, что солдат афганской армии напал на военнослужащих США, погибли четыре человека.

В НАТО заявили, что знают «об инциденте, произошедшем в лагере Шахин в Мазари-Шарифе примерно в 14 часов по местному времени».

«Солдаты США были ранены. Один афганский солдат был убит и один ранен в результате инцидента», – сообщили в миссии НАТО, отмечает ТАСС. Позже будет представлена дополнительная информация об инциденте.