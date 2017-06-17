ФИФА изменила автора первого гола стартового матча Кубка конфедераций между сборными России и Новой Зеландии. Об этом сообщается на сайте организации.

Вначале забитый на 31-й минуте, считался забитым российским полузащитником Денисом Глушаковым. Однако, проанализировав видеозапись, ФИФА назвала автором гола защитника сборной Новой Зеландии Майкла Бокcолла, который был последним, кто коснулся мяча перед тем, как тот оказался в воротах.

После первого тайма российские футболисты по-прежнему обыгрывают новозеландцев со счетом 1:0.

Накануне матча Майкл Боксолл заявил в интервью, что встреча с российской сборной будет очень тяжелой для его команды, поскольку в ее состав входит очень много хороших футболистов. При этом новозеландский защитник отметил, что в любом случае его команда будет играть на победу.