Звезда мирового шоу-бизнеса Леди Гага полдня проработала баристой в кофейне Starbucks. Артистка встала за прилавок в рамках своего благотворительного проекта Born This Way и опубликовала в Instagram фото за прилавком кофейни.

Акция под названием «Чашка доброты» (Cup of kindness) продлится в одном из заведений Starbucks в Лос-Анджелесе до 19 июня. 25 центов с каждой чашки кофе будут перечисляться на нужды благотворительности, отмечает телеканал «360».

Напитки, которые будут предлагаться посетителям, разработаны при непосредственном участии Леди Гаги.