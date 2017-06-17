Восемнадцать человек задержаны в ходе прошедшей в субботу акции протеста в американском городе Сент-Пол в штате Миннесота. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители заявили, что манифестанты проводили несанкционированную властями акцию прямо на оживленном шоссе. Причиной протеста стало решение суда, вынесенное в пятницу, 16 июня, полицейскому Джеронимо Янесу.

Янес обвинялся в убийстве афроамериканца Филандо Кастиле. Суд квалифицировал произошедшее как непреднамеренное убийство и вынес полицейскому оправдательный приговор.