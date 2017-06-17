Путин: Россия и Европа должны быть вместе, Москва к этому готова
Президент России сказал, что, по мнению экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, Россия и Европа должны быть вместе. Москва к этому готова, добавил российский лидер.
Коль говорил, что «если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе», отметил президент, добавив, что полностью согласен с этой точкой зрения.
«Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого», — подчеркнул президент.
Гельмут Коль призывал избавиться от этих фобий, смотреть в будущее, напомнил Путин.
Гельмут Коль возглавлял правительство ФРГ с 1982 по 1998 год
В 16 лет Коль, мечтавший вырваться из маленького города, вступил в только что созданную Христианско-демократическую партию, которую спустя два десятка лет привел к настоящей популярности. Он возглавлял «Христианско-демократический союз» с 1973 по 1998 год
Гельмут Коль и президент Франции Франсуа Миттеран на встрече в Германии в 1985 году
В 1991 году после падения Берлинской стены и вхождения ГДР в состав ФРГ он стал первым канцлером объединенной Германии. На снимке — глава правительства ГДР Ханс Модров и Гельмут Коль запускают голубя мира напротив Бранденбургских ворот в Берлине
В 1998 году пост канцлера Коль уступил Герхарду Шредеру
Гельмут Коль и его супруга Ханнелоре Коль во время встречи с матерью Терезой в 1986 году в Нью-Дели
Гельмут Коль много сделал для установления добрососедских отношений между Россией и Германией. На снимке — официальный визит в ФРГ президента РСФСР Бориса Ельцина в 1991 году
Добившись мирного воссоединения Германии, Гельмут Коль превратился в национального героя в Германии и открыл новую страницу в истории Европы