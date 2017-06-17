Президент России сказал, что, по мнению экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля, Россия и Европа должны быть вместе. Москва к этому готова, добавил российский лидер.

Коль говорил, что «если мы хотим сохранить свою цивилизацию в этом бурном и быстро меняющемся мире с растущими центрами силы, причем силы не только военной, но и экономической, культурной, тогда, конечно, Европа и Россия должны быть вместе», отметил президент, добавив, что полностью согласен с этой точкой зрения.

«Вы знаете нашу позицию, она заключается в том, что мы к этому готовы, нужно, чтобы были готовы наши партнеры, чтобы они избавились от фобий прошлого», — подчеркнул президент.

Гельмут Коль призывал избавиться от этих фобий, смотреть в будущее, напомнил Путин.