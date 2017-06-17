Матч Россия — Новая Зеландия
Команды перед началом матча Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии
Игроки сборной России: Александр Головин, Александр Самедов, Денис Глушаков, Дмитрий Полоз и Юрий Жирков (слева направо на первом плане), Федор Смолов, Александр Ерохин, Федор Кудряшов, Виктор Васин, Георгий Джикия и вратарь сборной России Игорь Акинфеев (слева направо на втором плане) перед началом матча
Президент РФ Владимир Путин во время выступления на стадионе «Санкт-Петербург Арена» перед матчем Кубка конфедераций-2017 между сборными России и Новой Зеландии
Президент РФ Владимир Путин и легендарный футболист Пеле на стадионе перед началом матча
Александр Ерохин (Россия) и Райан Томас (Новая Зеландия) во время матча
Болельщики сборной России во время первого матча Кубка конфедераций
Райан Томас (Новая Зеландия) и Александр Ерохин (Россия) во время матча
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время матча