Профессии врача, фельдшера и медицинской сестры снова стали престижными, в целом в отечественной медицине за последние несколько лет многое изменилось. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в преддверии Дня медицинского работника, который в этом году будет отмечаться 18 июня.

«Ни один, даже самый современный прибор не может заменить профессионализма и мастерства медицинских работников, чуткого и внимательного отношения к пациенту, заложенного в традициях отечественной медицины. Мы счастливы, что профессии врача, фельдшера и медицинской сестры снова стали престижными!» — отметила Скворцова, поздравляя коллег.

По словам министра, за последние несколько лет в отечественной медицине многое изменилось.

«Получили развитие медицинская наука и инновационные технологии в сфере здравоохранения, были построены новые высокотехнологичные центры, существенно обновлено оснащение больниц и поликлиник, значительно выросла доступность высокотехнологичной медицинской помощи», — сообщила глава Минздрава, добавив, что главная заслуга во всех этих изменениях принадлежит медикам.

День медицинского работника отмечается в России в третье воскресенье июня.