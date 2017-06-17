Президент России рассказал о своем знакомстве с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем.

Владимир Путин рассказал, что познакомился с германским политиком в начале 1990-х годов, «присутствовал при его разговоре с мэром Санкт-Петербурга Анатолием Собчаком, он пригласил его к себе в резиденцию — правительство ФРГ тогда еще находилось в Бонне».

Президент добавил, что было несколько встреч после этого, политики встречались в разных качествах. «На меня первая же беседа произвела очень сильное впечатление — очень сильное», — поделился с журналистами президент.

«Я увидел перед собой очень глубокого и основательного в своих суждениях человека», — добавил Путин.

Гельмут Коль, занимавший пост канцлера ФРГ с 1982 по 1998 год, ушел из жизни в пятницу утром в своем доме в Людвигсхафене на 88-м году жизни. Коля называли «отцом объединения Германии».