Совет старейшин Общественной палаты РФ выдвинул на пост секретаря государственного консультативно-совещательного органа единственного кандидата — журналиста Валерия Фадеева. Об этом в субботу сообщил член совета старейшин Игорь Шпектор.

«Прошло заседание старейшин. Оно было очень эффективным, продолжалось достаточно продолжительно. Секретарем Общественной палаты единогласно был предложен Фадеев», — приводит «РИА Новости» заявление члена совета старейшин ОП.

Кроме того, на должности заместителей секретаря ОП РФ были выдвинуты кандидатуры Вячеслава Бочарова, Сергея Орджоникидзе и Лидии Михеевой.