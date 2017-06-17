Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в субботу, что столичные власти объявляют международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации.

Градоначальник отметил, что планируется «привлечь лучших архитекторов»

«Мы объявляем международный конкурс на разработку пилотных проектов кварталов реновации. Планируем привлечь лучших архитекторов», — написал он в Twitter.

Собянин отметил, что пригласил архитектурные бюро «Фостер+партнеры» и «Херцог и де Мёрон» принять участие в конкурсе.