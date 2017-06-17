58 человек числятся пропавшими без вести при пожаре, возникшем в ночь на среду в высотном доме Grenfell Tower, сообщил представитель Скотленд-Ярда Стюарт Канди в субботу, 17 июня.

Представитель полиции отметил, что люди, скорее всего, погибли. «Как это ни печально, я должен предположить, что они мертвы», — сказал он.

Ранее власти сообщали о 30 погибших при пожаре в многоэтажке на юге Лондона. Пожар и его последствия вызвали акции протестов местных жителей, обвинивших власти города в бездействии и сокрытии хода расследования.