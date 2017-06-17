Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что Россия прекрасно организовала Кубок конфедераций по футболу FIFA-2017.

«Хотелось бы поблагодарить Россию и российский народ за организацию, они очень гостеприимны. Они выполнили все наши ожидания и требования», — заявил наставник в ходе пресс-конференции в Казани.

Фернанду Сантуш подчеркнул, что он уже не в первый раз приезжает в Россию и организаторы спортивных мероприятий всегда делали всё возможное. «Уверен, что это будет фантастический турнир. Я общаюсь с представителями других команд и чувствую, что они испытывают те же чувства», — отметил тренер.

Сборная Португалии сыграет против команды Мексики в рамках группы А в воскресенье.