Из-за опасений, что пассажиры лондонского метро могут пострадать из-за падения конструкций сгоревшего жилого дома, частично приостановлено движение поездов на двух линиях.

Как пишет Daily Mail, перекрыты станции от Эджвер-роуд до Хаммерсмит.

Ранее пожарная служба Лондона признала, что существует «временная опасность» для пассажиров близлежащих станций.

Пожар в 24-этажном социальном жилом доме произошел в ночь на среду, погибли десятки человек, 24 человека госпитализированы, сотни людей эвакуированы.