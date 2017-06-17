Движение лондонского метро приостановлено на двух линиях
Из-за опасений, что пассажиры лондонского метро могут пострадать из-за падения конструкций сгоревшего жилого дома, частично приостановлено движение поездов на двух линиях.
Как пишет Daily Mail, перекрыты станции от Эджвер-роуд до Хаммерсмит.
Ранее пожарная служба Лондона признала, что существует «временная опасность» для пассажиров близлежащих станций.
Пожар в 24-этажном социальном жилом доме произошел в ночь на среду, погибли десятки человек, 24 человека госпитализированы, сотни людей эвакуированы.