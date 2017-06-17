Присяжные сообщили, что не могут вынести приговор американскому комедийному актеру Биллу Косби, который обвиняется в преступлениях сексуального характера. Об этом сообщаeт Sky News.

После шестидневного совещания присяжные пожаловались на усталость и сообщили, что они не могут вынести приговор ни по одному из трех пунктов обвинения в отношении 79-летнего актера.

Согласно материалам дела, Косби обвиняется в трех посягательствах на половую неприкосновенность с отягчающими обстоятельствами. По каждому из пунктов ему грозит до 10 лет заключения. Потерпевшие обвинили Косби в том, что он опаивал их наркотиками, после чего склонял к близости.

Судебный процесс идет с 5 июня в суде американского города Морристаун (штат Пенсильвания).