Робот Бакстер на «Робостанции» ВДНХ в субботу спрогнозировал победу сборной России в матче открытия Кубка конфедераций против команды Новой Зеландии. Об этом сообщает ТАСС.

Перед роботом поставили три полых кубика, в которых лежали листки бумаги. На двух были написаны названия команд — участниц матча, на одном — слово «ничья».

Проанализировав пространство с помощью трех встроенных камер, распознающих предметы, Бакстер выбрал кубик сборной России и руками-манипуляторами передал его сотруднику «Робостанции», который озвучил результат. За ходом прогноза могли наблюдать присутствующие на ВДНХ зрители.

Встреча сборной России и Новой Зеландии начнется на стадионе «Санкт-Петербург» в субботу в 18.00.

Робот Бакстер будет предсказывать результаты всех 16 футбольных матчей Кубка конфедераций 2017 года.

Накануне победу сборной России в матче с новозеландцами предсказал эрмитажный кот Ахилл.