Американский режиссер Оливер Стоун не исключил, что в отношении действующего президента США Дональда Трампа могут инициировать процедуру импичмента. Об этом он заявил в интервью «Российской газете».

На вопрос корреспондента, доработает ли Дональд Трамп свой срок, режиссер ответил: «Не знаю». При этом Оливер Стоун согласился с тем, что действующему американскому лидеру грозит отставка.

Он также подчеркнул, что Россия не могла повлиять на результаты выборов в США, а обвинения в адрес Москвы нацелены на то, чтобы уничтожить итоги голосования. Кроме того, режиссер назвал сфабрикованными утечки информации из спецслужб США, направленные на дискредитацию Дональда Трампа.

«Взгляните на серьезные разоблачения Эдварда Сноудена. А еще недавние разоблачения Джулиана Ассанжа о Vault 7 — это инструкция ЦРУ о том, как создавать вредоносное программное обеспечение и приписывать авторство любому иностранному государству... Так можно оставить и российский след», — отметил Оливер Стоун.

Документальный фильм американского режиссера о президенте России Владимире Путине будет показан на «Первом канале» с 19 по 22 июня.