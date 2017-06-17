Греческий сайт money-tourism.gr со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon сообщает, что россияне стали меньше выезжать на отдых за границу, но при этом во время заграничного отдыха тратят на 40% больше денег.

«При сокращении общего числа туристов выросли их расходы», — приводит выдержку из сообщения «РИА Новости».

«В среднем расходы российского путешественника в 2016 году увеличились на 40% по сравнению с 2015 годом, достигнув €730 вместо €570», — подсчитали социологи.