Церемония открытия Кубка конфедераций-2017
Церемония открытия Кубка конфедераций в Санкт-Петербурге
В пресс-релизе UEFA отмечалось, что церемония призвана подчеркнуть уникальность России
Талисман Кубка конфедераций-2017 — волк Забивака
Российские болельщики перед церемонией открытия у стадиона «Санкт-Петербург Арена»
Артисты на церемонии открытия Кубка конфедераций-2017 в Санкт-Петербурге
Руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман во время церемонии открытия
Церемония открытия Кубка Конфедераций
Певица Алсу на церемонии открытия
Церемония открытия Кубка конфедераций-2017