Афганский солдат застрелил четырех американских военных
Четверо американских военнослужащих погибли на востоке Афганистана в результате нападения солдата афганской армии.
По данным «РИА Новости», инцидент произошел на военной базе на севере страны в городе Мазари-шариф.
«Афганский солдат застрелил четверых американских солдат на территории базы», — сообщил западным СМИ представитель 209-го корпуса афганской армии Абдула Кахар Араам.
В начале июня «Известия» сообщили, что афганский военнослужащий убил троих американских военных.