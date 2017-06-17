Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида заявил, что поездка бывших жителей Южных Курил на острова, а также деятельность исследовательской группы, прорабатывающей вопросы совместной экономической деятельности РФ и Японии, будут способствовать скорейшему заключению мирного договора между странами.

«Осуществление японцами экономической деятельности на северных территориях (так в Японии называют российские территории Южных Курильских островов. — Прим.), а также то, что вместе с Россией мы будем думать о будущем, без сомнений, большой шаг на пути к тому, чтобы заключить мирный договор, решив проблему принадлежности», — приводит телеканал NHK слова главы японского внешнеполитического ведомства.

Бывшие жители Южных Курил посетят острова в воскресенье, они смогут навестить могилы своих родственников. Чартерный рейс на острова Кунашир и Итуруп будет осуществлен самолетом российской авиакомпании «Аврора» из аэропорта японского города Накасибэцу.