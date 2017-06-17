Капитан московского хоккейного клуба «Динамо» Сергей Терещенко заявил о наличии проблем с выплатой зарплат в клубе.

«Мы хотим обратиться с заявлением о катастрофической ситуации, которая сложилась в «Динамо». Более трех месяцев персоналу, игрокам, тренерам не выплачивается зарплата. Команду вынуждают расторгать контракты со старым клубом и заключать новые без погашения долгов. На улице может оказаться вся структура «Динамо», а это более 1000 человек», — заявил Терещенко на пресс-конференции.

Также капитан бело-голубых напомнил, что через две недели стартует новый сезон Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который также может оказаться под угрозой из-за проблем «Динамо».

Терещенко отметил, что хоккеисты не в курсе позиции КХЛ по данному вопросу, и добавил, что до спортсменов доходят слухи о планах обанкротить «Динамо».

Задолженность «Динамо» перед сотрудниками клуба на май составила 2 млн рублей.