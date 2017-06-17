Группа китайских ученых заявила об успешной передаче информации с использованием «запутанных» фотонных пар из космоса на Землю на расстояние 1200 км. Об этом в субботу сообщило агентство «Синьхуа».

Важный технический прорыв на пути к квантовой коммуникации на большие расстояния осуществлен благодаря спутнику для квантовой передачи информации «Мо-цзы», запущенного Китаем в 2016 году.

Особенность отправки данных с помощью «запутанных» фотонов заключается в том, что передаваемая таким образом информация не поддается взлому и расшифровке извне.