Береговая охрана Ливии задержала несколько надувных судов и деревянную лодку, на борту которых находились более 900 мигрантов, которые пытались попасть в Европу через Средиземное море. Об этом в субботу сообщил официальный представитель ВМС Ливии генерал Аюб Касем.

«Патруль береговой охраны Эз-Завия (в 45 км к западу от Триполи) задержал в пятницу на рассвете пять надувных и одну деревянную лодки, на борту которых находилось 906 мигрантов», — цитирует агентство «Франс Пресс» Аюба Касема.

Он пояснил, что суда были обнаружены в 7 морских милях к северу от побережья Сабраты (70 км к западу от Триполи). При этом одна из надувных лодок пустила течь, а деревянное судно было без мотора.