Игроки сборной Германии выйдут на матч против команды Австралии в траурных повязках в связи с кончиной бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля.

«Мы можем подтвердить, что сборная Германии будет играть с траурными повязками против команды Австралии в связи со смертью Коля», — заявили в ФИФА.

Матч сборных Германии и Австралии состоится в рамках Кубка конфедераций 19 июня.

Бывший канцлер ФРГ скончался в пятницу, 16 июня в возрасте 87 лет.