Министерство обороны Сирийской арабской республики распространило заявление, что правительственные войска на сутки в одностороннем порядке прекратили боевые действия в городе Дераа.

Агентство САНА уточняет, что огонь прекращается с 12.00 по местному времени.

«Армия прекращает боевые действия в городе Дераа, начиная с 12.00 по местному времени субботы на 24 часа», – говорится в сообщении. Цель прекращения огня – поддержка усилий по национальному примирению в стране.