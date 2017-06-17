Королевство Саудовская Аравия не нуждается в турецкой военной базе, подобно той, что построена в соседнем Катаре. Об этом в субботу говорится в сообщении саудовских СМИ, цитирующих руководство страны.

«Королевство не может разрешить Турции возводить военную базу на своей территории», — говорится в сообщении, пишет «Интерфакс».

Накануне с предложением о строительстве военной базы на территории Саудовской Аравии выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. Ранее турецкая военная база размещена на территории Катара.