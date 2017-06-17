Мэрия Москвы подвела итоги голосования по программе реновации, сообщается на сайте мэрии.

Всего в голосовании приняли участие жители 4543 домов.

«Итоги голосования по проекту программы реновации в проекте «Активный гражданин» и в центрах госуслуг «Мои документы» подведены. «За» высказались жители 4079 домов, против — 276», — говорится в сообщении мэрии.

В процентом эквиваленте это составляет 90% против 6%.

Также сообщается, что в 184 домах (4%) мнения разделились. За участие в программе в них высказались жители от 40 до 60% квартир. Эти дома также не могут быть включены в проект реновации.