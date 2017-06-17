Самолет-разведчик ВВС США провел полет близ границ РФ
Американский самолет-разведчик совершил в субботу, 17 июня, очередной полет близ границ Калининградской области России, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих полеты военной авиации.
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Полет самолета проходил три часа у морских границ России над международными водами Балтики.
В пятницу патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку вблизи военно-морской базы РФ в сирийском Тартусе.