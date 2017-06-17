Суд выдал повторные ордера на арест Омера Фарука Кавурмаджи, зятя мэра Стамбула Кадира Топбаш, и экс-главы полиции города Хюсейна Чапкына. Власти подозревают их в связях с террористической организацией фетхуллахистов (ФЕТО).

Предполагается, что зять мэра Стамбула вместе с десятками предпринимателей Конфедерации предпринимателей и промышленников финансировали ФЕТО.

Бывший глава полиции Стамбула Чапкын добровольно явился с повинной после второго судебного ордера на арест.