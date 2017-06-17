Президент России Владимир Путин и американский режиссера Оливер Стоун познакомились в театре. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал председатель Общественного совета при МВД России, член Общественной палаты РФ адвокат Анатолий Кучерена.

«Это была непринужденная такая встреча, беседа, мы были в театре, мы наслаждались спектаклем», — сказал Кучерена, добавив, что именно он познакомил российского президента и американского режиссера, однако кто именно стал инициатором этой встречи, адвокат уже не помнит, передает «РИА Новости».

Документальный фильм Стоуна о Путине, над которым режиссер работал в течение двух лет, был показан 12–15 июня на американском канале Showtime. «Первый канал» приобрел у Showtime права на этот фильм, российские зрители смогут его увидеть с 19 по 22 июня.