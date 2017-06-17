Седьмой раунд межсирийских переговоров пройдет в Женеве 10 июля, сообщили в субботу в офисе спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры.

«Спецпосланник хочет объявить о созыве седьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве. Планируемая дата приезда приглашенных — 9 июля, с тем, чтобы раунд начался 10 июля», — говорится в сообщении.

Он также отметил, что приглашения на встречу будут направлены «в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН». Таким образом, помимо делегации правительства САР на переговорах могут присутствовать делегации трех платформ оппозиции — «каирской», «московской» и «эр-риядской», но организаторы могут не пригласить «астанинскую» и «хмеймимскую» группы.