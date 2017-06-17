Дума может сделать День отца официальным праздником в России, на рассмотрение парламента законопроект намерен внести депутат Госдумы Борис Чернышов (фракция ЛДПР).

Предполагается, что в этот день будет бесплатным проезд в общественном транспорте для всех мужчин, рассказал «РИА Новости» парламентарий.

Летом минувшего года «Известия» сообщили о планах законодателей сделать День отца государственным праздником уже в октябре 2016 года. Тогда об этом рассказали в комитете Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

В мире День отца отмечают почти в 50 странах, официальным этот праздник является почти в 30 государствах. Как правило, День отца отмечается в третье воскресенье июня.