Правительство Москвы готовит поправки в законодательство, уравнивающее апартаменты и жилье в статусе. Об этом в субботу сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

С точки зрения законодательства апартаменты — вид арендной недвижимости повышенной комфортности — не имеют статуса жилого фонда. Но, по словам Хуснуллина, эта ситуация будет исправлена.

«Сегодня они (апартаменты) считаются отдельно от жилья, хотя это не логично. Мы сейчас готовим поправки в законодательство, которые бы позволили уравнять апартаменты и жилье в статусе», — цитирует чиновника «Финмаркет».

По словам Хуснуллина, потенциал уже выданных девелоперам разрешений на строительство, а также городской программы реновации позволит в ближайшие 15 лет ежегодно вводить в эксплуатацию в Москве по 4–4,5 млн кв. м жилья и апартаментов.