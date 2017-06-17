Отток российских пилотов в иностранные компании не привел к дефициту кадров в отечественной авиации, правительство ведет мониторинг этой ситуации, сообщил в субботу вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«Мы отслеживаем эту ситуацию всё время. Ничего страшного, что какие-то иностранные пилоты тоже работают. Главное, чтобы язык знали. Конечно, плохо, что часть пилотов уезжает, но в любой профессии есть такая проблема», — сообщил журналистам зампред российского правительства.

Он также подчеркнул, что министерство в постоянном режиме следит за подготовкой специалистов в этой области.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в страны Азии из-за разницы между зарплатами специалистов в этих странах. При этом министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что не видит проблемы в оттоке российских пилотов, и пояснил, что сейчас авиакомпании в РФ вынуждены конкурировать с иностранными.