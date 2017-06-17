Германский канцлер Ангела Меркель рассказала в субботу, 17 июня, об аудиенции у папы римского Франциска. По словам политика, она рассказала понтифику о повестке дня предстоящего 7–8 июля саммита G20 в Гамбурге.

Меркель уточнила, что в начале встречи папа римский выразил соболезнования в связи со смертью «канцлера германского единства» Гельмута Коля.

«Мы обсудим (на саммите) состояние в мировой экономике и вызовы, такие как терроризм», — отметила Меркель, говоря о встрече с папой римским. Она добавила, что понтифик «призвал бороться за соблюдение международных соглашений, в частности, за реализацию Парижского соглашения (по климату)».