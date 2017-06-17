Более 50 тыс. болельщиков ожидается на матче-открытии Кубка конфедераций, сообщает ТАСС.

Первая встреча турнира состоится между сборными России и Новой Зеландии.

В продажу поступило около 58 тыс. билетов, на данный момент не распродано еще порядка 5 тыс.

Матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 17 июня в 18.00 мск. Церемония открытия Кубка конфедераций начнется в 16.00.

Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А турнира, также в ней выступят команды Португалии и Мексики.