Более 50 тыс. зрителей ожидается на матче между Россией и Новой Зеландией
Более 50 тыс. болельщиков ожидается на матче-открытии Кубка конфедераций, сообщает ТАСС.
Первая встреча турнира состоится между сборными России и Новой Зеландии.
В продажу поступило около 58 тыс. билетов, на данный момент не распродано еще порядка 5 тыс.
Матч состоится на стадионе «Санкт-Петербург» 17 июня в 18.00 мск. Церемония открытия Кубка конфедераций начнется в 16.00.
Сборные России и Новой Зеландии входят в группу А турнира, также в ней выступят команды Португалии и Мексики.