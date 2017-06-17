Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрела украинских силовиков погиб ополченец.

«От вражеского огня погиб один военнослужащий ВС ДНР», — приводит слова Басурина Донецкое агентство новостей. Он отметил, что по населенным пунктам республики силовики выпустили более 250 снарядов, повреждены 21 дом в Донецке, Ясиноватой, Новоазовском и Тельмановском районе республики.