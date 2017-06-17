Более 23 тыс. сотрудников МЧС России принимают участие в мероприятиях по обеспечению безопасности в ходе Кубка конфедераций FIFA-2017, сообщили в пресс-службе министерства.

«Для обеспечения безопасности мероприятий Кубка конфедераций задействована группировка сил и средств МЧС России общей численностью более 23 тыс. человек, около 2 тыс. единиц техники и 66 единиц авиационной техники», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в работе оперативных групп и оперативно-дежурных смен НЦУКС, ЦУКС также будут участвовать студенты и курсанты образовательных вузов МЧС России, владеющих иностранными языкам.

Турнир Кубка конфедераций пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.