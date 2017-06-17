Чилийскому журналисту Диего Миранде вернули 50 тыс. рублей, потраченные им на проезд в такси. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

«Гражданину республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули потраченные им за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Накануне, заплатив таксисту запрошенные тем 50 тыс. рублей, гражданин Чили обратился в полицию, поняв, что был обманут.

Задержанный водитель принес иностранцу извинения, добавили в ведомстве. На него заведено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат.