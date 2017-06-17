В Японии состоялась торжественная церемония по случаю первого авиарейса между японским островом Хоккайдо и российскими Курилами.

Чартерный рейс доставит группу японцев из поселка Накасибэцу на острова Кунашир и Итуруп для посещения могил предков.

Ранее для таких визитов использовался морской транспорт, но после визита в Москву премьера Японии Синдзо Абэ в апреле, было достигнуто соглашение о предоставлении бывшим жителям южных Курил возможности посещать острова без виз самолетом.

Замминистра иностранных дел Японии Нобуо Киси, выступая на церемонии, назвал открытие маршрута «большим шагом вперед» в улучшении условий посещения японцами южных островов.

В декабре 2016 года во время визита президента России Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.