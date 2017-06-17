Генерал-полковник Андрей Картаполов в субботу, 17 июня, в ходе инспекции Балтийского флота проверил боевую готовность мотострелковой бригады 11 армейского корпуса Балтфлота, дислоцированной в городе Гусев Калининградской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Личный состав соединения подняли по тревоге, военнослужащие совершила многокилометровый марш на штатной технике в назначенный район, где отработали практические задачи в полевых условиях.

В ходе марша были отработаны вопросы преодоления заражённых участков местности и минных полей, прикрытие мотострелков с воздуха осуществлялось самолетами и вертолётами армейской и морской авиации ЗВО и Балтийского флота, отмечается в сообщении.

В мероприятии боевой подготовки участвуют более 1000 военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения.