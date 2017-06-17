Турецкие инспекторы в ближайшее время проверят российские производства мясной и молочной продукции. Об этом в субботу сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.

«Да, мы ожидаем в скором времени», — сказал он, отвечая на вопрос о проведении Турцией ранее отмененной проверки. Говоря о причинах отмены инспекции, Дворкович отметил: «Я думаю, это технический вопрос», передает ТАСС.

Проверка российских предприятий-экспортеров турецкими инспекторами в рамках взаимной отмены санкций должна была начаться 13 июня в Брянской, Оренбургской и Московской областях. Но 14 июня официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано объявила об отмене инспекции.

На данный момент Россия отменила ограничения на ввоз из Турции сельхозпродукции за исключением томатов, перца, гранатов, баклажанов, салатов латук и айсберг, кабачков и тыкв. Ожидается, что после проверок российских предприятий Турция снимет запрет на ввоз российского мяса и молока.