Около 40 человек пострадали в результате утечки на химическом заводе в Италии, сообщает la Repubblica.

Уточняется, что инцидент произошел на северо-западе Италии в области Ломбардия, на предприятии по производству органических растворителей и материалов для фармацевтической промышленности.

Утечка произошла в ночь на субботу. За медицинской помощью обратились 39 человек, из них на заводе работают только двое. Остальные являются сотрудниками транспортной фирмы, находящейся рядом с предприятием.

Как сообщается, люди получили ожоги глаз и дыхательных путей, все госпитализированы.

На месте происшествия работают пожарные, медики,сотрудники агентства по охране окружающей среды и техники. Причины утечки химикатов выясняются.