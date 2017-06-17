Церемония прощания с депутатом Госдумы Олегом Грищенко, который скончался в субботу на 51-м году жизни, пройдет 19 июня в Саратове. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Саратовской области Нина Попова.

«Похороны пройдут на родине Грищенко, в Саратове. По предварительной информации, прощание состоится в понедельник, 19 июня», — цитирует ТАСС представителя главы региона.

Ожидается, что церемония прощания с депутатом будет открытой, ее смогут посетить не только близкие Олега Грищенко, но и жители города.

Напомним, депутат Госдумы от Саратовской области Олег Грищенко ушел из жизни в субботу в возрасте 50 лет.